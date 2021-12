Servidores municipais param por conta da greve da PM

Os servidores municipais paralisaram as atividades nesta quarta-feira, 16, por conta da greve dos policiais militares. De acordo com Bruno Carianha, coordenador do sindicato da categoria, os funcionários públicos foram orientados a não trabalhar enquanto durar a greve.

"Devido a situação na cidade, quase todos trabalhadores estão parados. Então não tem como mandar a gente para rua. Se houve segurança, voltaremos ao trabalho normal".

Os guardas municipais e agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) seguem a recomendação do sindicato. De acordo com a sala de rádio da Transalvador, as viaturas estão recolhidas no pátio da Transalvador e os agentes só saem em casos excepcionais.

Educação

O sindicato dos professores municipais (APLB) também orientou que as escolas em situação de risco (bairros considerados perigosos) não devem funcionar durante a greve.

Os professores estaduais também estão parados nesta quarta, mas a suspensão das atividades já estava agendada em adesão a um movimento da Federação dos Trabalhadores dos Estado da Bahia (Fetrab). Eles são contra a proposta do governo de dividir em duas vezes o pagamento do reajuste linear, sendo 2% pago em abril retroativo a janeiro e 3,91% em julho, totalizando 5,91%.

Os policiais também cruzam os braços por 24 horas nesta quarta. O movimento também tem adesão de outras categorias.

