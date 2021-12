Servidores municipais marcam nova assembleia para próxima semana

Servidores municipais de Salvador realizaram uma assembleia na manhã desta quarta-feira, 29, na frente da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), no Vale dos Barris, e decidiram que a categoria vai realizar nova assembleia no dia 6 de junho, às 8h, na quadra de esportes do Ginásio dos Bancários, na Ladeira dos Aflitos, na capital baiana.

Segundo o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps), a assembleia, que começou durou das 8h às 11h, é mais um ato da Campanha Salarial 2019, reivindicando reajuste salarial na ordem de 13,34% e incremento de 18,41% para o auxílio alimentação.

Ainda de acordo com o sindicato, eles estão aguardando um posicionamento da Secretaria Municipal de Gestão para que uma rodada de negociação aconteça.

Em nota, a Prefeitura informou que as negociações com as entidades representativas dos servidores municipais estão em curso e que, na última semana, foi realizada uma reunião coletiva, com representantes dos diversos sindicatos e associações, onde foram apresentados os números do primeiro quadrimestre.

A Prefeitura também diz que ficou convencionado que as pautas específicas seriam tratadas com cada categoria, o que também já está ocorrendo.

