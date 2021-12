Servidores municipais mantêm greve, mas reduzem pedido de reajuste salarial

O Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps) reduziu o reajuste salarial pedido à categoria de 23,5% para 5%. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, 10, durante assembleia no Ginásio dos Bancários, situado Ladeira dos Aflitos, no centro da cidade.

Com isso, os servidores municipais continuam com a greve pelo menos até a próxima quarta, 15, quando haverá uma nova rodada de negociação. Antes, eles prometem realizar um protesto na segunda, 13, às 15h, com uma caminhada a partir do largo do Campo Grande.

O coordenador geral do Sindseps, Bruno Carianha, comentou a decisão da categoria e afirmou que "a manutenção de greve é decorrente da postura estática da gestão na negociação".

"Desde de março de 2018, quando entregamos nossa pauta reivindicativa, tínhamos expectativas de uma negociação dinâmica e salutar. Apenas em maio, a gestão iniciou as tratativas e manteve seu posicionamento de negociar direitos que já temos. Não vamos aceitar isso e essa intransigência não pode continuar por parte do prefeito", declarou Carianha, por meio de nota do sindicato.

A categoria, que reivindica reajustes salarial e auxílio-alimentação dos funcionários inativos e aposentados e plano de carreira, está de braços cruzados desde a última segunda, 6.

adblock ativo