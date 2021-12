Servidores municipais decretam greve por tempo indeterminado

Os servidores públicos municipais definiram na manhã desta sexta-feira, 10, entrar em greve por tempo indeterminado. De acordo com o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps), a categoria solicita um reajuste de 20% no salário, além de outras questões trabalhistas, o que não foi atendido pela prefeitura.

O Sindseps se mantém contrário ao reajuste de 0% oferecido pela prefeitura e exige o enquadramento de agentes de saúde no plano de cargo, fardamento para algumas categorias, reformulação geral na estrutura e melhorias nas condições de trabalho.

Segundo o diretor administrativo do Sindseps, Bruno Cruz, nenhuma das questões solicitadas foram atendidas. Ele afirmou que em muitas áreas do serviço municipal os profissionais têm sequer condições de exercer as funções de maneira satisfatória.

"Além do reajuste financeiro, queremos melhorias nas condições de trabalho. A Salvamar, por exemplo, encontra-se com piscinas danificadas. A Transalvador tem várias viaturas funcionando com os freios quebrados e carros já sucateados. Sem falar nos postos de saúde que, em sua grande maioria, estão com a estrutura precária. Essas questões eles (a prefeitura) dizem nem saber que existem", comentou Cruz.

Como a greve foi definida pela manhã, alguns órgãos ainda funcionam normalmente. Mas segundo o Sindseps, na segunda, 13, todos os serviços da prefeitura estarão paralisados.

Em nota enviada à imprensa, a Secretaria Municipal de Gestão (Semge) disse estar "honrando em dia todos os compromissos, incluindo as obrigações com a folha de pagamento dos servidores, que apresenta um crescimento de 24,5% em comparação com 2012". O aumento no pagamento dos servidores, segundo a Semge, gerou um um déficit orçamentário no valor estimado para 2013 da ordem de R$ 100 milhões.

Ainda segundo a nota, a prefeitura diz que o momento é de fortalecer o diálogo e não cabe qualquer manifestação de radicalismo que interfira na construção de uma relação respeitosa.

Uma nova rodada de negociação está agendada para segunda-feira, às 15h, na sede da Semge, no bairro dos Barris.

