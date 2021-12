Servidores municipais decretam greve em Salvador

Os servidores municipais decretaram greve por tempo indeterminado em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira, 12.

A categoria é contra a decisão de extinguir os cargos de agentes e técnicos administrativos que, de acordo com o Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), não teria sido tomada em conjunto com os servidores na assembleia que encerrou a última greve dos trabalhadores, no dia 19 de julho.

Isto significa que, a partir de agora, a prefeitura não vai mais realizar concurso público para a contratação de profissionais de nível médio, que ocupariam os cargos citados. Em substituição, foi criada a função de gestor público, que deve ser ocupada apenas por candidatos com ensino superior completo.

Segundo o coordenador de administração e finanças do Sindseps, Bruno Carianha, esta decisão foi tomada de forma arbitrária, sem comunicado prévio para os servidores.

"Em nenhum momento esta pauta foi tratada na mesa de negociação. Não podemos permitir que isso aconteça, pois causará danos ao município. Vamos sensibilizar os vereadores de que esta aberração não pode ser aprovada", afirma.

O sindicalista afirma ainda que a situação causa grande temor aos servidores que exercem essas funções. "Os cargos foram criados para o nosso plano de carreira e, um ano depois, estão sendo extintos. Só vamos retomar as atividades quando for cancelado esse documento que prevê a extinção dos cargos", completou.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o secretário municipal de Gestão, Alexandre Pauperio, ressaltou que os agentes e técnicos administrativos que exercem a função atualmente não sofrerão perdas após a mudança.

"Os servidores continuam progredindo na carreira e, nas áreas operacionais que envolvem a prestação de serviço ao cidadão, como Transalvador e Guarda Municipal. A gente continuará fazendo concurso para nível médio", revela.

Segundo o secretário, um dos fatores que estão relacionados à extinção dos novos cargos é a ampliação do acesso da população a cursos universitários.

Mas o coordenador do Sindseps rebateu a justificativa e acusou que esta é uma estratégia da gestão do prefeito ACM Neto para a futura terceirização dos cargos.

"A gestão quer colocar o cargo em extinção com um único propósito, que é fazer terceirização, como já acontece em vários orgãos na área de nível fundamental. Não demoraria para eles colocaram quem quiserem, com salários altíssimos. Houve um período em que os terceirizados de cargos comissionados ganhavam o dobro de técnicos administrativos", diz.

O coordenador ainda afirma que a prefeitura esqueceu de incluir o reajuste do auxílio alimentação da categoria, no mesmo percentual aplicado aos salários, no texto enviado ao poder legislativo.

