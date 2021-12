Servidores municipais decretam greve contra plano de cargos

Os servidores municipais de Salvador decretaram greve por tempo indeterminado. Alguns trabalhadores pararam desde o último dia 24, mas a maioria das categorias aderiu ao movimento a partir desta terça-feira, 29, como é o caso dos agentes de trânsito.

Os funcionários municipais protestam contra o plano de cargos e vencimentos (PCV) apresentado nesta segunda, 28, pela prefeitura. De acordo com o coordenador-geral do sindicato da categoria, Bruno Carianha, a tabela de salários iniciais promove a estagnação das remunerações dos servidores.

"O plano tem a estrutura que a gente quer, mas o valor inicial é absurdo. No meu caso, por exemplo, eu recebo R$ 1.526 e o plano reduz meu salário para R$ 1.100. Com a gratificação vou receber cerca de R$ 1.400. Então vão me dar um abono porque não podem reduzir meu salário e vou receber os mesmo R$ 1.526 por três anos. Plano de cargo que meu salário não sobe, é melhor procurar outra coisa para fazer", explica Bruno.

A Secretaria de Gestão (Semge), por meio da assessoria de imprensa, disse que esta é a sexta versão do plano apresentada e que mantém negociação com a categoria.

