Servidores municipais decidem sobre continuidade de greve

Os servidores municipais realizam, na tarde desta terça-feira, 6, na sede da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), nos Barris, mais uma rodada de negociações com o secretario municipal de gestão, Alexandre Pauperio, para decidir sobre a continuidade da greve da categoria que já dura 12 dias.

Segundo informações do presidente do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), Everaldo Braga, desde o dia 24 de abril serviços como Guarda Municipal, Salvamar, fiscalização e operação de agentes da Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop), fiscalização do comércio informal pelos funcionários da Secretária de Ordem Pública (Semop) e professores da educação estão parados. "Caso o acordo não seja bom para o trabalhador, continuaremos em greve", concluiu.

No último dia 28 de abril, os servidores municipais de saúde também aderiram à greve, conforme Braga, e neste sábado, 10, os servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) farão assembleia na sede do Sindsaúde, em Nazaré, para avaliar propostas da Semge e decidir se entram em greve.

De acordo com Braga, parte dos servidores da Samu suspenderam o serviço, mas o secretário de gestão, Pauperio, garante que todos os trabalhadores estão em atividade e que as rodadas de negociações têm evoluído. "Estamos com as portas abertas para negociar. Tenho visto quais são suas demandas, tentando atendê-las. Não está havendo nenhum empecilho, a menos que alguém não esteja a disposição para conversar", disse.

O coordenador do Samu, Ivan Paiva, também diz que os trabalhadores mantêm o serviço normal até o momento.

Segundo o líder sindical, Braga, entre os pontos da pauta de reivindicações estão: reajuste de 20% para servidores municipais da saúde, empresas públicas, aposentados e pensionistas. Além de uma tabela de plano de cargos e vencimentos com aumentos justos para os demais trabalhadores da Sucop, Semop, Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) e Guarda Municipal.

