Servidores municipais de Salvador iniciam greve

Os servidores municipais de Salvador iniciaram uma greve por tempo indeterminado na manhã desta terça-feira, 15. Para marcar o início da paralisação os funcionários públicos realizam caminhada no Centro da cidade até a sede da Prefeitura de Salvador.

A decisão sobre o início do movimento foi tomada em assembleia realizada na quinta-feira, 10. Segundo o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindiseps), em duas reuniões realizadas com a Secretaria Municipal de Gestão (Semge), na sexta (11) e na segunda (14), não houve acordo sobre os pedidos de reajuste salarial e no auxílio-alimentação.

A categoria apresentou um pedido de reajuste linear na ordem de 17% para corrigir os efeitos da inflação dos últimos 12 meses. Já sobre o auxílio-alimentação, afirma que foi sugerido o reajuste de R$ 14 para R$ 25. O Sindiseps informa que não houve negociação e que a Semge informou que não iria conceder os reajustes solicitados.

A Semge confirmou a realização das duas reuniões e ressaltou que a prefeitura mantém diálogo aberto com o sindicato. Sobre as reivindicações a secretaria disse que a prefeitura não irá realizar reajustes salariais até que a arrecadação municipal do primeiro trimestre seja analisada. Lembrou também que a data base da categoria é 1º de maio e que eles com esse ato estariam antecipando a data. A secretaria informou que ainda nesta terça-feira, 15, irá divulgar uma nota sobre o assunto.

A Sindiseps afirma que o quadro municipal conta com cerca de 22 mil funcionários e que a greve atinge todas as categorias (saúde, transporte, trânsito, educação, etc).

