Servidores municipais de Salvador fazem caminhada por reajuste salarial

Os servidores municipais de Salvador fazem uma caminhada na manhã desta sexta-feira, 11, em forma de protesto à favor do reajuste salarial dos funcionários. Os servidores saíram da sede da Secretaria Municipal de Gestão, no Vale dos Barris, e seguem em direção à Estação da Lapa.

Nesta segunda-feira, 7, a categoria anunciou uma greve por tempo indeterminado. A adesão ao movimento é gradativa nos serviços de saúde, manutenção, recapeamento asfáltico e salvamento aquático.

Segundo a diretoria do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps), os trabalhadores protestam contra o que consideram inércia negocial por parte da Prefeitura de Salvador. Com data base no mês de maio, ainda não tiveram qualquer aceno do prefeito para que fosse apresentado um índice de reajuste salarial.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o fluxo de veículos na região da rótula dos Barris é intenso. Equipes do órgão foram deslocadas para liberar o fluxo, que segue sem retenções.

