Servidores municipais de Salvador fazem caminhada por reajuste salarial

Cerda de 400 servidores municipais de Salvador fazem caminhada na manhã desta quarta-feira, 11, no centro da cidade, em direção à sede da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

Segundo as informações do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), os trabalhadores estão insatisfeitos por não terem qualquer aceno da gestão municipal sobre o reajuste salarial no ano de 2019, sendo a data base dos servidores municipais no mês de maio.

Os motoristas que forem trafegar pela região da mobilização vão encontrar o trânsito lento. Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os manifestantes ocupam todas as faixas da via próximo a praça da Piedade.

