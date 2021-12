Servidores municipais de Salvador entram no 2º dia de greve

Os servidores municipais entraram no segundo dia de greve nesta terça-feira, 7. A categoria, que reivindica reajustes salarial de 6.8% dos funcionários inativos e aposentados e plano de carreira, está de braços cruzados desde a segunda, 6.

Segundo o Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), a gestão municipal ainda não apresentou nenhuma proposta este ano, pois alega que seria um fator financeiro muito grande para os cofres públicos.

Uma nova rodada de negociação, que ocorre na tarde desta terça deve definir os rumos do movimento. A categoria promete realizar um protesto nesta quarta, 8, a partir das 9h, no Ginásio dos Bancários, situado Ladeira dos Aflitos, no centro da cidade.

adblock ativo