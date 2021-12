Servidores municipais de Salvador continuam em greve

Os servidores municipais continuam em greve por tempo indeterminado nesta segunda-feira, 13. Nesta manhã, representantes do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps) protestaram em frente à sede da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), nos Barris.

Os trabalhadores pedem reajuste de 20%, além de outros benefícios, como fardamento para algumas categorias, enquadramento de agentes de saúde no plano de cargo e melhorias nas condições de trabalho.

A Secretaria Municipal de Gestão (Semge) diz que honra com os pagamentos dos servidores e pede a manutenção do diálogo com a categoria. Uma nova rodada de negociação está agendada para esta segunda, às 15 horas.

adblock ativo