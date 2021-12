Servidores federais protestam com passeata em Salvador

Diversas centrais sindicais e categorias realizaram um ato na tarde desta terça-feira, 21, partindo do Shopping da Bahia em direção a avenida Tancredo Neves, em Salvador.

O ato, que reuniu cerca de 70 pessoas, ocorreu para exigir reivindicações voltadas para os servidores federais como reposição de perdas inflacionárias e fez parte de uma agenda nacional promovida pelo Fórum de Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais realizada em outras capitais do Brasil.

A manifestação recebeu apoio de centrais sindicais como Central Única dos Trabalhadores na Bahia (CUT-BA) e Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil Seção Bahia (CTB-BA) além de outras categorias que também estão em greve como agentes comunitários de saúde e combate a endemias, trabalhadores da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), e professores da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Robson Teixeira, coordenador geral do Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias da Bahia (Sindacs-BA) falou sobre as reivindicações da categoria que já está em greve há 25 dias. "Nós pedimos que a prefeitura de Salvador pague o piso nacional da categoria, que nos dê condições e os materiais necessários para a categoria trabalhar", disse. Entre as reivindicações, a categoria exige aumento no valor do auxílio alimentação para R$ 25, fardamentos e infraestrutura nos pontos de apoio.

O secretário de administração do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social do Estado da Bahia, Valdemir Medeiros, disse que "a categoria exige melhores condições de trabalho e que sejam abertas as negociações com os trabalhadores".

Livia Angeli, vice-presidente do Sindicato dos Professores das Instituições Federais do Ensino Superior da Bahia (Apub), destacou diversos itens da pauta de reivindicações da categoria como os cortes de verbas nas universidades.



Com o protesto, o trânsito apresentou lentidão na região da Av. Tancredo Neves. Os manifestantes se dispersaram por volta das 18h.

