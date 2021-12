Servidores estaduais protestaram por campanha salarial de 2017

Servidores públicos do estado da Bahia realizaram um protesto na manhã desta quinta-feira, 6. O ato começou na porta do antigo Bahia Café Hall, na avenida Paralela. Eles deram a volta no viaduto Leonel Brizola e seguiram para sede da governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Estavam reunidos servidores estaduais de várias categorias como Saúde, Justiça, fazenda, universidades e professores. Só os policiais que não participaram do protesto.

Segundo Diana Simões, diretora da Associação dos Analistas Técnicos do Estado da Bahia (Ateba), o motivo do protesto é por conta das reivindicações da campanha salarial 2017. "Nós enviamos uma pauta em novembro do ano passado e não tivemos uma resposta do governador", disse.

De acordo com Diana, a pauta tratava do reajuste salarial que os servidores estaduais não têm há quase dois anos. Ela ainda pondera que se não houver nenhum acordo nesta quinta, a categoria poderá iniciar uma greve. "Reuniremos em assembleia novamente para tentar fazer uma greve geral. Se não atender as nossas proposições, tudo se encaminha para isso", explicou.

A equipe de reportagem de A TARDE entrou em contato com Josias Gomes, secretário de Relações Institucionais, e segundo ele, o governo estaria disposto a receber uma comissão de servidores nesta quinta.

O secretário lembrou que ele e o governador também foram sindicalistas e que reconhecem a importância do servidor público, mas que o governo foi forçado a suspender o reajuste nestes dois anos, porque está no limite prudencial de gastos com pessoal.

“Com toda a crise, temos nos esforçado para manter os salários dos servidores em dia”, afirmou o secretário.

Serviços

Alguns serviços que são oferecidos pelo estado estão funcionando nesta quinta-feira, 6, apenas com 30% do seu quadro efetivo de funcionários, como é o caso das unidades hospitalares e serviços do Judiciário.

Apesar de ter 70% do quadro de funcionários reduzido, as unidades trabalham apenas com situações de emergência como explica Djalma Rossi, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia (Sindsaúde). "Só cirurgias eletivas (que são programadas) que estão suspensas. As cirurgias de emergências acontecerão, porque o limite da vida é o cuidado. Nós estamos cuidando das emergências daqueles que estão internados", explicou.

Além dos servidores que trabalharam no Judiciário, que estavam presentes no protesto, àqueles que não compareceram no ato, eles se concentraram na frente dos Fóruns, não apenas na capital baiana, mas em todo o estado da Bahia. Os serviços oferecidos pelo Judiciário nesta quinta são apenas casos de emergência.

*sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales.

