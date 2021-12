Servidores estaduais protestam na Governadoria

Servidores estaduais protestam nesta quinta-feira, 25, em frente à Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Os trabalhadores pedem reajuste linear para toda categoria, além de reposição inflacionária e recuperação do salário mínimo na Bahia, com aumento retroativo à data-base em janeiro. A categoria está reunida com uma banda na porta da Governadoria.

adblock ativo