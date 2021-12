Servidores estaduais fazem ato no Centro Administrativo

Um protesto de servidores estaduais deixa o trânsito lento na avenida Paralela, na manha desta quinta-feira, 6. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os manifestantes saíram das imediações do Bahia Café Hall em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Com a chegada do grupo no CAB, o trânsito foi liberado na Paralela.

O ato faz parte de uma paralisação de 24 horas dos servidores estaduais. Diversas categorias particam do movimento. Eles reclamam da falta de reajuste salarial. Os trabalhadores não tiveram aumento desde 2015 e pedem reajuste de 11% este ano.

adblock ativo