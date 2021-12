Servidores em greve fazem assembleia e passeata nesta quinta

O Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Universidades Públicas Federais no Estado da Bahia (Assufba) realiza nesta quinta-feira, 23, uma assembleia geral na Faculdade de Economia, na Piedade, às 9h, seguida de uma passeata até a Reitoria, no bairro do Canela, em Salvador.

A decisão foi tomada após um ato, na manhã desta quarta, 22, em que um grupo de cerca de 100 servidores técnicos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) se reuniu em frente ao portão principal da universidade, em Ondina, impedindo o acesso de veículos.

Com um total de 3.126 servidores, a categoria pede defesa de carreiras, negociação salarial, defesa do ensino superior público, gratuito e de qualidade.

Segundo um dos coordenadores de comunicação da Assufba, Antônio Bonfim Moreira, a greve iniciada ontem segue por tempo indeterminado. No Hospital das Clínicas, conforme ele, o funcionamento acontece em regime de plantão.

Após o ato na portaria da Ufba, servidores e alunos realizaram um ato de solidariedade em favor da professora que foi ameaçada de morte por conta de projeto de pesquisas de gênero.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

