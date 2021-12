Servidores dos Correios param por tempo indeterminado

Os funcionários dos Correios paralisaram as atividades nesta quarta-feira, 18, em greve por tempo indeterminado. Trabalhadores de outros 21 estados participam do movimento. Em Salvador, a categoria se reúne nesta manhã em frente à sede da empresa, na Pituba, e os trabalhadores pretendem fazer uma passeata até o Iguatemi.

Os servidores pedem aumento real de 15%, além da reposição da inflação de 7,13%, reposição de perdas salariais de 20% e aumento linear de R$ 200. Eles também reivindicam redução da carga horária de 6 horas para atendentes, auxílio casa própria e que a entrega de correspondências seja feita apenas pela manhã.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia (Sincotelba), Saul Gomes da Cruz, todo setor operacional está parado e apenas 40% dos funcionários administrativos estão trabalhando na Bahia.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria dos Correios, mas ainda não obteve retorno até o momento.

