Servidores do SRTE completam 77 dias em greve na Bahia

Os servidores da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE) na Bahia - antiga DRT - completam 77 dias de greve nesta sexta-feira, 9, sem previsão de fim do movimento, de acordo com Moisés Araújo, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia (Sintsef).



Enquanto isso, quem procurou a sede da SRTE na Avenida Carlos Gomes nesta sexta reclamou de não conseguir dar entrada no seguro-desemprego ou emitir a carteira de trabalho. De acordo com Araújo, "ainda que de forma precária, o serviço é realizado". Ele informou que, obedecendo liminar da justiça, 50% dos servidores que trabalham no setor de emissão de carteira e liberação do seguro estão atendendo ao público.

Além disso, o cidadão pode dar entrada no seguro-desemprego nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF), com exceção de quem tem pendência com documentação, que só pode resolver na SRTE. Já a carteira de trabalho pode ser solicitada nos postos do SAC e o documento é confecionado pelos servidores que estão trabalhando durante a greve, no entanto a demanda não é suprida. De acordo com Moisés,em condições normais, a SRTE faz cerca de 900 atendimentos por dia entre reclamações trabalhistas, seguro desemprego e carteira de trabalho.

Negociação - A categoria pede implantação do Plano de Carreira, reestruturação do órgão e redução da jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas semanais. Araújo disse que os servidores se reuniram nesta quinta com representantes do Ministério de Planejamento, mas que eles "não apresentaram proposta".

