Servidores do Judiciário Federal realizam novo protesto

Os servidores do Poder Judiciário Federal na Bahia protestam na manhã desta terça-feira, 21, na região do Mercado Modelo, no Comércio. Eles aderiram a um movimento nacional da categoria e realizam uma caminhada na região.

Segundo a coordenadora de Comunicação do sindicato da categoria, Denise Carneiro, os trabalhadores não recebem reajuste salarial há nove anos e reivindicam a reposição da inflação na folha de pagamento.

"O Supremo Tribunal Federal (STF) encaminhou o projeto de reajuste de 35% na folha, que está dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos atendendo a todos os requisitos, por isso não aceitamos que a presidência vete este projeto", enfatiza.

Os participantes carregam faixas em que pedem ao ministro Ricardo Lewandowski, do STF, que exija o cumprimento do projeto, a ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff.

Nesta segunda, 20, os profissionais protestaram isoladamente em frente aos órgãos em que atuam, como nos Tribunais Regionais Eleitoral (TRE) e do Trabalho (TRT).

adblock ativo