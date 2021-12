Servidores do judiciário federal param por 24 horas

Os servidores do Judiciário Federal na Bahia paralisam as atividades por 24 horas nesta quarta-feira, 19, em adesão ao movimento nacional. O ato tem o objetivo de pressionar o governo federal a negociar com a categoria.

Eles pedem reposição das perdas salariais acumuladas desde junho de 2006, antecipação para esse ano do pagamento da terceira parcela prevista para janeiro de 2015 e aprovação do Projeto de lei 319/07, que transforma o cargo de analista, técnico e auxiliar judiciário em funções de uma única carreira.

A paralisação atinge o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e a Justiça Federal.

