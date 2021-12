Servidores do Judiciário Federal aderem a movimento nacional

Os servidores do Poder Judiciário Federal realizam desde a manhã desta segunda-feira, 20, diferentes manifestações em frente aos locais de trabalho, como no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), no bairro do Comércio.

Trata-se de um movimento nacional que terá continuidade nesta terça, 21, com um ato unificado no Mercado Modelo.

Segundo a coordenadora de Comunicação do sindicato da categoria, Denise Carneiro, os trabalhadores não recebem reajuste salarial há nove anos e reivindicam a reposição da inflação na folha de pagamento.

"O Supremo Tribunal Federal (STF) encaminhou o projeto de reajuste de 35% na folha, que está dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos atendendo a todos os requisitos, por isso não aceitamos que a presidência vete este projeto", enfatiza.

O protesto no Comércio não causa transtornos ao trânsito da região, segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

