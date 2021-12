Servidores do INSS protestam na quinta; peritos pararam hoje

Os médicos peritos do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) paralisaram as atividades na manhã desta terça-feira, 13. A categoria - que realizou uma manifestação às 9h, em frente à sede do INSS - reivindica mais segurança e melhores condições de trabalho.

De acordo com informações do Sindicato dos Médicos (Sindimed), algumas profissionais relataram casos de agressão física dentro dos postos de trabalho, onde os segurados teriam quebrado equipamentos dos consultórios e fizeram ameaças de morte.

A paralisação já vinha sendo discutida pelos médicos em assembleia realizada no dia 8 de abril, como uma saída para que o INSS adote as medidas necessárias para garantir a segurança e as condições mínimas de trabalho aos médicos.

Movimento nacional

Na próxima quinta-feira, 15, os servidores públicos do INSS de todo o País paralisam as atividades em protesto contra a falta de estrutura física nas unidades de atendimento e material de limpeza.

Além disto, o Sindicato Nacional dos Servidores do INSS denuncia que o Governo Federal descumpre a lei de progressão salarial a cada 12 meses.

