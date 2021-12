Servidores do Hospital Ana Nery fazem protesto contra retirada de alimentação

Os servidores do Hospital Ana Nery fizeram, nesta segunda-feira, 28, um protesto contra a retirada do café da manhã dos profissionais que atuam no turno noturno da unidade. Em manifestação contra a medida, que consideram arbitrária por parte da diretoria, integrantes do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Previdência e Assistência Social (Sindprev), distribuíram lanches para os funcionários e pacientes do hospital.

O coordenador do Sindprev, Edivaldo Santa Rita justificou a iniciativa: “Após reuniões com a direção do hospital, sem êxito, tivemos que fazer esta mobilização para chamar a atenção para o absurdo que eles cometeram ao tirar o café da manhã de cerca de 30 servidores, que passam 12 horas num plantão noturno e saem daqui sem se alimentar, pois, segundo a direção, isso vai “impactar” no orçamento do hospital. Mas eu tenho certeza que o secretário de saúde, o governador não estão sabendo dessa decisão”.

Servidora da unidade há 35 anos, Alindaí Santana disse que o que mais a deixa triste é o fato da direção do Hospital Ana Nery desprezar os profissionais da Saúde em plena pandemia. “Essa falta de sensibilidade e de compreensão é inadmissível”, disse.

