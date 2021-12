Servidores do estado paralisam atividades

Policiais civis, servidores da Saúde, do Judiciário e da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) pararam as atividades na manhã desta quarta-feira, 9, em protesto contra a proposta de Emenda à Constituição em pauta na Assembleia Legislativa (AL-BA), que altera a estabilidade financeira, as férias e a licença-prêmio dos funcionários públicos.

De acordo com o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário da Bahia (Sinpojud), o projeto faz mudanças em direitos conquistados ao longo dos anos pelos funcionários. A paralisação é de 24h, mas serão mantidos serviços essenciais, de urgência e as audiências agendadas para hoje.

Em contato com o Sindicato dos Policiais Civis do Estado (Sindipoc), a categoria parou por 48h e só deve voltar às atividades às 8h de sexta-feira, 11. Estão mantidas os 30% do efetivo, atendendo idosos, crianças, prisão em flagrante e levantamento cadavérico.

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado Bahia (Sindsaúde) confirmou paralisação de 24h e disse que haverá manifestação na frente da Assembleia Legislativa às 14h.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), mas não obteve êxito.

Votação

A votação acontece hoje, a partir das 14h, na Assembleia Legislativa da Bahia. Um dos projetos a ser discutido é o aumento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de 17% para 18%. O mesmo dia será analisado a modificação em parte do regime de concessão de vantagens dos servidores.

Com a previsão de um grande número de pessoas para acompanhar a votação, foi instalada uma grade em frente à Assembleia, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, para controlar o acesso de pessoas à Casa.

