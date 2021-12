Servidores de Salvador encerram a greve nesta quinta

Os servidores municipais de Salvador, após assembleia na manhã desta quarta, 3, no Campo Grande, encerram greve iniciada no dia 10 de junho. Após 24 dias, os trabalhadores retomam as atividades nesta quinta , 4.

A categoria aceitou o reajuste salarial proposto pela Prefeitura de 2% retroativo a maio e 4,59% em novembro. Os trabalhadores retomam as atividades nesta quinta, 4. Também voltaram ao trabalho os servidores do Salvamar.

A proposta foi apresentada aos servidores pelo secretário municipal de Gestão, Alexandre Paupério, durante reunião na noite de segunda-feira (1º). Segundo o coordenador do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), Everaldo Braga, também ficou acertado que não haverá corte de ponto dos servidores nos dias da greve.

Os trabalhadores já haviam paralisado as atividades entre os dias 10 e 24 de maio. Eles reivindicavam inicialmente um reajuste salarial de 20% no vencimento base dos servidores ativos, inativos, pensionistas e de empresa pública.

adblock ativo