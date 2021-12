Servidores das Ufba podem encerrar greve

Os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) podem voltar ao trabalho na segunda-feira, 27. Em assembleia realizada na terça, cerca de 400 servidores se reuniram no auditório da Faculdade de Arquitetura, onde a maioria dos trabalhadores votaram pela aceitação da proposta apresentada pelo governo e fim da greve que já dura mais de dois meses.

A decisão oficial, no entanto, só será dada após nova assembleia da categoria nesta quinta-feira, 23, às 9 horas, no mesmo local. De acordo com a Coordenadora geral Nadja Rabello, do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da Ufba (ASSUFBA Sindicato), o Comando Nacional de Greve (CNG) da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Públicas Brasileiras (Fasubra) informarão ainda nesta quarta o resultado das 61 unidades federais em greve no País. Caso a maioria vote pelo fim do movimento, os trabalhadores retornam às atividades.

A Coordenadora geral do ASSUFBA Sindicato acredita que o movimento seja realmente encerrado e que o o fim do movimento foi uma orientação do CNG, já que o governo deixou claro que não há possibilidade de avançar mais nas negociações. "Pelas reuniões do Comando em Brasília, existe uma forte tendência para ser decretado o fim da greve", declara.

A proposta apresentada pelo governo não atende à totalidade das reivindicações da categoria, mas mantém a paridade entre ativos e aposentados, o que a categoria já considera uma grande conquista.

Docentes - Enquanto os servidores técnico-administrativos já pensam em encerrar o movimento, os docentes da Ufba reafirmam que não há expectativa de que da greve dos professores - iniciada em 29 de maio e oficializada pelo sindicato da categoria no final de junho - chegue ao fim.

"Não há, até o momento, nenhuma indicação de que a categoria vai encerrar o movimento", declara o professor Miguel Acioly, coordenador da comissão de comunicação do comando de greve do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia (Apub).

Segundo ele, uma contraproposta sistematizada pelo CNG foi aprovada e está sendo protocolada no Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) nesta quarta, indicando o valor do piso para R$ 2.018,77 e do índice dos degraus para 4%, reestruturando a carreira, uma das principais reivindicações da categoria e que não é priorizada na proposta do governo.

Nesta quarta-feira, 23, a movimentação das negociações em Brasília será discutida pelos professores em assembleia agendada para a sexta-feira, às 14 horas, também no auditório da Faculdade de Arquitetura da instituição.

Questionado sobre os professores do Instituto de Biologia da Ufba decidiram retirar-se da greve, Acioly diz que a ação é uma indicação isolada de um grupo e não da categoria como um todo. Além disso, ele espera que os docentes estejam presentes na assembleia de sexta para justificar a inciativa de deixar o movimento. "Espero que eles levem essa posição e a defendam na reunião da categoria. Gostaríamos de ouvir os argumentos que os levam a querer sair do movimento", diz o coordenador.

