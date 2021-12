Servidores da Ufba e UFRB voltam ao trabalho na segunda

Os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) vão voltar ao trabalho na segunda-feira, 27. A decisão veio após assembleia realizada na manhã desta quinta-feira, 23, no auditório da Faculdade de Arquitetura da instituição, com votação unanimidade pelo fim do movimento.

No encontro, segundo a Coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da Ufba (ASSUFBA Sindicato), Nadja Rabello, foi anunciado que a maioria das 61 unidades federais em greve no País votaram pelo fim do movimento e que os cerca de 150 mil técnicos-administrativos que estão em greve vão voltar às atividades. Na Bahia são 4.200 servidores, sendo 3.700 na Ufba e 500 na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

Em Brasília, representantes da Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras (Fasubra) decidiram aceitar a proposta de reajuste de 15,8%, fracionado até 2015, e incentivos à titulação oferecidos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

Além do reajuste, a coordenadora geral ressaltou como ganho nas negociações o aumento do percentual de qualificação para a categoria de 10% para 25%. Ainda segundo Nadja Rabello foi implantada uma mesa de negociação com MPOG para continuar a discutir o Plano de Carreira dos servidores.

adblock ativo