Servidores da Transalvador param por 24 horas

Os servidores da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) decidiram, nesta terça-feira, 2, parar por 24 horas. A categoria reivindica pagamento de salários atrasados e melhores condições de trabalho. Por conta do protesto, os agentes de trânsito vão atender apenas situações emergenciais nesta terça, de acordo com a Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito no Município (Astram). As atividades serão retomadas nesta quarta, 3.

A Transalvador informou, por meio da assessoria, que está atendendo as reivindicações da categoria, incluindo o quitação do plano de saúde, pagamento dos prestadores de serviço e regularizando o pagamento do adicional para quem trabalha nas operações especiais. De acordo com a assessoria, o órgão também está providenciando melhorar as condições de trabalho.

adblock ativo