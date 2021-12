Servidores da Transalvador param atividades por 48h

Servidores da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) pararam as atividades por 48h nesta terça-feira, 2. A decisão foi tomada em assembleia realizada na segunda-feira, 1º.

De acordo com a Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município (Astram), eles decidiram parar por conta do valor oferecido pela prefeitura para operação do carnaval deste ano, que não foi reajustado.

Em comunicado, a Astram informou que durante a mobilização, a categoria ficará reunida em assembleia permanente no pátio da Gerência de Trânsito (GTRAN).

A associação informou ainda que será mantido 30% dos servidores trabalhando e que a fiscalização no bairro do Rio Vermelho, onde acontece a festa de Iemanjá, nesta terça, está mantido, mesmo com a paralisação.

O sindicato afirma que a categoria aguarda negociação com a prefeitura para que seja mantida a fiscalização de trânsito para o primeiro dia de Carnaval, na quarta-feira, 3.

Segundo a Secretaria Municipal de Gestão (Semge), um decreto de contenção de gastos publicado pela prefeitura em dezembro do ano passado estabeleceu que não haveria aumento no valor pago aos trabalhadores na operação.

