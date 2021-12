Servidores da Transalvador param as atividades por 48h

Os servidores da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) paralisaram as atividades por 48h, a partir desta quarta-feira, 5. Para discutir o movimento, os trabalhadores fazem uma assembleia, desde as 9h, no pátio da Gerência de Trânsito (Gtran), nos Barris.

Após a reunião, eles pretendem sair em caminhada até Praça Municipal. Lá, os servidores querem fazer uma nova mobilização em frente à Prefeitura de Salvador.

Dentre as reivindicações, eles pedem a volta de funcionários que foram transferidos para a Secretaria de Mobilidade (Semob). A alegação é que, com o deslocamento destes profissionais, o órgão ficou com um quadro reduzido.

Os servidores também pedem pela alteração do percentual de gratificação do risco de vida, que não é reajustado há 12 anos, além da realização de concurso público par contratar novos funcionários. O último certame ocorreu em 2003.

Segundo o presidente da Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município (Astram), Luiz Bahia, a paralisação de dois dias acontece porque a categoria não percebe boa vontade da administração com a pauta de reivindicações.

"Os servidores de transporte foram transferidos para Semob em janeiro e, mesmo com várias solicitações, eles ainda não retornaram para Transalvador", completou.

