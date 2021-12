Servidores da Transalvador marcam greve para segunda

Em assembleia realizada na manhã desta quinta-feira, 6, os servidores da Transalvador rejeitaram a proposta de reajuste da prefeitura e decretaram greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda, 10.

A categoria reivindica um reajuste de 17,82% relacionados aos vencimentos mensais, auxílio alimentação e tabela de competência (valor incorporado ao salário em virtude de tempo de serviço e outras regras). De acordo com a Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito (Astram), a prefeitura ofereceu somente 2% de reajuste, o que foi prontamente rejeitado.

Além da mudança nos valores, que segundo a associação, está defasado desde 2010, os servidores reivindicam melhoras condições de trabalho. O presidente da Astram, Adenilton Júnior, comentou que há problemas administrativos e operacionais. Segundo ele, as faltas ocorrem desde canetas e papel toalha até problemas com viaturas.

"Estamos reivindicando o reajuste salarial e mudanças nas condições dos serviços. A Transalvador tem alguns problemas de ordem administrativa e principalmente no tráfego. As viaturas estão com os pneus carecas e carecem de outros equipamentos para monitorar o trânsito", reclamou Júnior.

Discussão - Ainda de acordo com a Astram, as discussões ocorrem desde o mês de abril, quando foi entregue uma pauta à prefeitura. Durante o mês de maio ocorreram algumas conversas, mas as partes não entraram em acordo.

Júnior destacou que 30% do efetivo estará funcionando para atenção a casos de emergência, mas o estado de greve está decretado por tempo indeterminado.

A greve foi marcada para segunda para respeitar o prazo legal de 72 horas. A Astram já fez o comunicado à prefeitura, segundo nota distribuída à imprensa.

adblock ativo