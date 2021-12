Servidores da Transalvador fazem nova assembleia na quinta

Os servidores da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) decidiram manter a paralisação de 48 horas e realizam uma nova assembleia na manhã desta quinta-feira, 6, para discutir os rumos do movimento.

A reunião está marcada para as 8h, na sede do órgão municipal, no Vale dos Barris. Em seguida, será realizada uma caminhada até a Prefeitura de Salvador, na Praça Municipal.

Durante assembleia nesta quarta, 5, os trabalhadores votaram pela continuidade da paralisação alegando que não houve posicionamento da prefeitura em relação às reivindicações.

A categoria protesta a favor das negociações da Campanha Data Base 2015, em andamento desde maio, e exige o retorno dos agentes de transporte transferidos para a Secretaria de Mobilidade (Semob).

Além disto, os servidores reivindicam a divulgação de um calendário de concurso público para as áreas de trânsito e transporte. Segundo eles, o último concurso foi realizado em 2003.

