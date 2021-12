Servidores da Transalvador decidem paralisar por 48 horas

Servidores da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) decidiram, em assembleia realizada na sede do órgão na manhã desta sexta-feira, 31, paralisarem as atividades por 48 horas nos dias 5 e 6 de agosto.

Conforme a Associação dos Servidores em Transporte e Trânsito do Município (Astram) os trabalhadores deliberaram por paralisar as atividades pela negativa nas negociações da Data Base de 2015 e que seja divulgado um calendário de concursos para as áreas transporte e trânsito. Além disso o sindicato alega que servidores da área de transporte foram transferidos para a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) em fevereiro e ainda não retornaram as suas funções no órgão de trânsito.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com as assessorias da Semob e Transalvador, que informaram que só iriam se posicionar sobre o caso no sábado, 1º.

