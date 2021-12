Servidores da Transalvador decidem entrar em greve

Os servidores da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira, 24. A decisão aconteceu em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira, 19, em frente à Fundação Hemoba, onde a categoria promoveu doação de sangue coletiva.

Nesta quarta, quando os servidores promovem paralisação de 24h, estão suspensas as blitzes de alcoolemia, entre outros serviços do órgão. Com o movimento, os funcionários pretendem pressionar a prefeitura a atender as reivindicações quanto à Operação Carnaval 2014.

Eles querem uma melhor proposta de aumento para a Operação, que foi mantida em R$ 1,28 de acréscimo por hora trabalhada, R$ 0,36 de reajuste no tíquete e início dos trabalhos apenas na quinta-feira, 27.

