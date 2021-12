Servidores da SMS ganham prêmio em Brasília

O Núcleo de Tecnologia e Informação da Secretaria Municipal de Saúde do Salvador (SMS) recebeu um prêmio nacional na sexta-feira, 18, em Brasília. Os analistas de processos, Alex Sandro Correia e Matheus Luis Silva foram vencedores na categoria Dengue da Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (Expoepi).

Foram mais de 704 projetos apresentados ao Ministério da Saúde, apenas 54 selecionados e divididos em 18 categorias. O núcleo da SMS foi o campeão na categoria Dengue e recebeu o prêmio de R$ 50 mil. O novo sistema não agride o meio ambiente e reduz os gastos da secretaria. "Deixarão de ser impressos mais de 4 milhões de formulários por ano e cada um tem o custo de 30 centavos", observa Alex Sandro, autor principal do sistema.

A dupla, há dois anos e meio, desenvolve um dispositivo móvel que auxilia profissionais de saúde no combate ao mosquito da dengue, que teve como parceiros o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O sistema reduz o tempo de consolidação das informações coletadas em campo.

O método de fichas, ainda utilizado, leva em torno de 15 dias para dar uma resposta sobre o controle da dengue no domicílio do cidadão, assim como em sua vizinhança. O sistema desenvolvido vai reduzir esse tempo para apenas 12h.

"Teremos um economia de tempo em todo o processo, a consolidação será feita em até 12h, isso beneficia a todos, secretaria e cidadão, que poderão combater a dengue com mais antecedência e qualidade" disse Matheus.

Dispositovo economiza tempo na coleta de dados no comabte a dengue (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

No final da visita do agente o morador receberá um número de protocolo, e com ele, o cidadão poderá ver através do site da secretaria toda a informação coletada em sua casa, na sua região, além de dicas de como combater o mosquito. "O morador vai saber se há foco de dengue na sua casa ou perto dela mais rápido e assim combater mais rápido também", afirmou Alex Sandro.

Outra economia conquistada com o sistema foi a doação de 4 mil dispositivos pelo IBGE que custariam mais de R$ 2 milhões aos cofres públicos. O novo sistema foi implantado no distrito sanitário do Centro Histórico há três meses, e passará a funcionar na Boca do Rio em cerca de 2 semanas. "Queremos estar em todos os distritos sanitário até junho de 2014", disse Alex.

A SMS informou que ainda não foi decido o que será feito com o prêmio recebido, mas é possível aplicá-lo na qualificação de seus funcionários. A assessoria divulgou também que a secretaria incentiva a criação de projetos que beneficiem a população.

