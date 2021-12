Servidores da saúde realizaram protesto em Salvador

Servidores municipais do setor de saúde, realizaram protesto na manhã desta terça-feira, 9, na região do Vale dos Barris e imediações da Estação da Lapa.



Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o movimento que começou por volta das 11h, deixou o trânsito congestionado próximo a Praça João Manguabeira, na saída da Estação da Lapa.



Segundo o assessor de comunicação do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), profissionais da área de saúde se reuniram na manhã desta terça-feira, em frente à Secretaria Municipal de Gestão (Semge), nos Barris, e decidiram parar às atividades por 48h, após não serem atendidos pelo secretário de gestão Alexandre Pauperio, que segundo o Semge, só poderia participar da assembleia às 15h.



Uma nova assembleia será realizada na manhã de quinta-feira, 11, para decidir os rumos do movimento.



O movimento terminou por volta das 12h, e o trânsito na região vai sendo normalizado aos poucos.



A categoria está em campanha salarial e reivindica melhores condições de trabalho e valorização das funções.

