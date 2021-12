Servidores da saúde fazem protesto no centro de Salvador

Um grupo de servidores públicos da àrea da saúde, em greve, realiza, desta quarta-feira, 29, uma caminhada em defesa da saúde pública no centro de Salvador.

Por volta das 10h, funcionários de unidades hospitalares e de centros de referência, da capital e do interior, saíram em caminhada do Campo Grande, ocupando duas faixas da avenida Sete, em direção à praça Castro Alves, onde ficarão concentrados.

O trânsito no local começa a apresentar retenção, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

O protesto, apoiado pelo Sindicato de Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia (Sindsaúde), tem como objetivo chamar a "atenção do governo e dos baianos sobre as dificuldades enfrentadas pela categoria", afirmou o diretor administrativo do sindicato, Dijalma Bastos.

A categoria, que está em greve desde o último dia 17, reivindica a revisão em alguns setores."Nossa pauta é de revisão dos planos de carreira do grupo técnico administrativo e do grupo ocupacional de saúde; revisão da regionalização da saúde e fim da privatização dos serviços públicos de saúde. Além disso, queremos a revisão de valor de tiquete de alimentação, auxílio transporte e viagem (para quem mora em outra cidade), melhorias de condições de trabalhos e assistência a população; realização de concurso para todos os cargos da saúde e técnico administrativo; revogação do corte de isalubridade e da URV", disse Bastos.

