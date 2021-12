Servidores da saúde fazem protesto na avenida Vasco da Gama

Os servidores da saúde realizam uma manifestação desde as 7h30 desta segunda-feira, 3, em frente ao Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, em Salvador. Às 10h, eles ocuparam a avenida, atrapalhando o trânsito, que já foi liberado.

Em greve desde o dia 17 de julho, os trabalhadores protestam agora contra o corte nos salários dos grevistas feito pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), no último dia 31. Antes, os trabalhadores reclamam da suspensão do pagamento de insalubridade para cerca de 1.500 servidores que tiveram o benefício cortado em junho. Além destas duas queixas, eles também pedem melhorias nas condições de trabalho e regulamentação do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos (PVC).

Segundo a secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia, Inalba Fontenele, os trabalhadores foram surpreendidos com este corte salarial, mesmo trabalhando com escala de greve.

"O governo foi injusto, tumultuou o movimento. Eles cortaram o salário dos grevistas e de quem estava trabalhando. Não tiveram critério algum. Muitos querem abandonar as unidades", afirmou ela.

A greve foi considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) desde o dia 19 de julho. O TJ avaliou como inválida a principal alegação do sindicato para a greve, que é o corte adicional de insalubridade. O descumprimento da decisão resulta em cobrança diária de multa de R$ 50 mil.

Trânsito

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), os grevistas bloquearam a avenida Vasco da Gama, no sentido Estação da Lapa, deixando o trânsito bastante congestionado no local. Por volta das 12h, eles liberaram a pista para o tráfego dos veículos.

Nesta terça, 4, às 9h30, a categoria pretende se reunir para discutir o rumo da greve. O encontro será no Ginásio dos Bancários, na Ladeira dos Aflitos.

