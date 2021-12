Servidores da saúde fazem passeata no centro da cidade

Servidores municipais do setor do setor de saúde fazem manifestação pelas ruas de Salvador, nesta quinta-feira, 11. A categoria, que saiu do bairro dos Barris, segue para a sede da prefeitura, na Praça Municipal, no Centro Histórico.



Na última terça, 9, o Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador, realizaram um protesto na região dos Barris e imediações da Estação da Lapa, após uma reunião que ocorreu em frente à Secretaria Municipal de Gestão (Semge). Eles haviam decidido parar as atividades por 48h.

Os servidores municipais, que estão em campanha salarial, reivindicam por melhores condições de trabalho e valorização das funções.

