Servidores da Saúde encerram greve durante assembleia

Foi encerrada nesta sexta-feira, 7, a greve dos servidores da saúde, iniciada no dia 17 de julho. A decisão foi aprovada durante assembleia realizada no Sindicato dos Bancários, em Salvador.

Segundo informações do Governo do Estado, houve acordo entre as partes, que entrarão com petição conjunta para a anistia da multa de R$ 50 mil por dia, estipulada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA).

No dia 19 de julho, a Justiça considerou o movimento ilegal, pois a principal reclamação da categoria - suspensão no pagamento de insalubridade para cerca de 1.500 trabalhadores, que tiveram o benefício cortado em junho - visava atender a orientação dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a Auditoria Geral do Estado.

Os processos destes servidores serão revisados no prazo de uma semana, observando as especificidades de cada grupo.

Outra petição a ser feita conjuntamente refere-se ao pagamento dos 14 dias cortados dos servidores que aderiram ao movimento. O acordo estabelecido é para os funcionários compensarem os dias parados por meio de carga horária estendida.

Por causa deste corte, os servidores realizaram uma manifestação na última segunda-feira, 3, em frente ao Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

"O governo foi injusto, tumultuou o movimento. Eles cortaram o salário dos grevistas e de quem estava trabalhando. Não tiveram critério algum. Muitos querem abandonar as unidades", afirmou na época a secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia, Inalba Fontenele.

