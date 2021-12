Servidores da prefeitura realizam manifestação em Salvador

Um grupo de servidores da prefeitura de Salvador realizaram uma manifestação na manhã desta terça-feira, 27. Eles saíram da sede da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), nos Barris, em direção à Estação da Lapa.

De acordo com o Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindiseps), a mobilização foi por conta da insatisfação dos profissionais pela falta de uma contraproposta da gestão municipal para os valores pagos no Carnaval de 2015.

Ainda conforme o Sindiseps, a prefeitura não sinalizou nenhum reajuste no valor à ser pago para os trabalhadores que atuaram durante o período de festas.

Ao final da mobilização, os representantes agendaram uma nova assembleia para a próxima terça, 3 , às 8h, em frente à Semge. Caso a prefeitura não apresente uma nova proposta, há possibilidades de paralisação, informou o sindicato.

