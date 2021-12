Servidores da prefeitura protestam em frente ao Shopping da Bahia

Servidores da prefeitura de Salvador e professores da rede municipal de educação realizam um protesto desde as 9h desta quarta-feira, 1º, em frente ao Shopping da Bahia.

A manifestação é comandada pelos sindicatos dos Trabalhadores em Educação da Bahia (APLB) e dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps). Os educadores, que estão em greve, se uniram aos outros servidores municipais, que anunciaram a greve da categoria para a próxima segunda-feira, 6.

Os participantes do protesto bloqueiam a via, o que causa reflexos no trânsito da região e nas adjacências.

