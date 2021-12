Servidores da prefeitura de Salvador paralisam atividades por 24h

Servidores da prefeitura municipal de Salvador estão realizando uma paralisação das suas atividades por 24h. O motivo seria a possível extinção do direito de progressão automática para os funcionários da saúde. O ato, que teve início na manhã desta terça-feira, 5, com uma assembleia da categoria no Vale dos Barris, em Salvador, tem previsão de encerramento na manhã desta quarta, 6.

A principal reivindicação se refere a suposta tentativa de revogação do artigo 37 do Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais de Saúde, no qual foi delegada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a obrigação de promover a avaliação de desempenho dos servidores.

Segundo o Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), desde a aprovação do plano há oito anos, não foi promovida nenhum tipo de avaliação dos servidores. Na ocasião, o executivo municipal teria encaminhado uma proposta de alteração do artigo ao Legislativo, onde a gestão municipal não seria mais a responsável por avaliar os servidores.

De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal da Gestão (Semge), a paralisação também decorre do fato dos servidores estarem em campanha salarial. O plano altera o modelo antigo de progressão automática, onde a atualização de cargos e vencimentos ocorria a cada dois anos. Com a proposta, a progressão passa a ser obtida somente por meio do índice obtido em avaliação.

