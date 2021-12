Servidores da prefeitura de Salvador decretam greve

O Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps) decretou greve da categoria, nesta quinta-feira, 24, após assembleia, no Campo Grande. O sindicato exige a divulgação do Plano de Cargos e Vencimentos (PCV), antes que seja enviado à Câmara de Vereadores.

O Sindseps informa que o documento, no qual constam os cálculos feitos pela prefeitura para os salários e gratificações de cada servidor, já era para ter sido disponibilizado há dois meses. E a greve só acaba quando o documento for divulgado.



O atendimento ao cidadão não deve parar de funcionar totalmente, informa o sindicato, já que há vários serviços da administração municipal que são feitos por funcionários terceirizados, que não fazem parte do movimento.

Na assembleia desta quinta, cerca de 500 participantes do ato saíram em caminhada, do Campo Grande, até a frente da prefeitura. A categoria já agendou uma nova assembleia para essa sexta-feira, 25.

Para o secretário municipal de gestão, Alexandre Pauperio, a deflagração da greve foi uma surpresa."Acredito ter sido uma ação precipitada já que temos uma reunião marcada para segunda, exatamente para apresentar a tabela do plano." disse.

Ainda de acordo com Pauperio, a data limite estabelecida pelo prefeito para envio do PVC à Câmara é dia 30 de abril, mas só será encaminhado se houver entendimento entre as partes. "Desde junho de 2013 começamos as negociações, só esse ano foram mais de 50h de conversas", falou.

