Servidores da Infraero protestam no aeroporto de Salvador

Os servidores da Infraero protestam nesta quarta-feira, 31, no Aeroporto Internacional de Salvador no primeiro dia da greve nacional da categoria. De acordo com a diretora do Sindicato Nacional de Aeroportuários (Sina), Solange Farias, cerca de 80% dos 500 funcionários da Bahia aderiram ao movimento.

"Ainda não estamos prejudicando o andamento dos voos, mas isso deve ocorrer, porque não tem fiscal no pátio, a administração não está funcionando e não tem atendimento ao cliente. Apenas os gestores estão trabalhando", explica. A assessoria da Infraero, por sua vez, informa que o aeroporto está operando normalmente, apesar da greve.

Solange diz que, além de afetar o funcionamento do aeroporto, os trabalhadores devem dificultar a chegada de passageiros no local, já que farão uma caminhada até o bambuzal na entrada do aeroporto.

Reivindicações - Os aeroportuários pedem 16% de aumento entre reposição da inflação e recomposição de perdas salariais. "A diretoria aumentou seus salários em 26%, enquanto oferece 6,4% para os empregados e ainda corta os benefícios. Isso causou insatisfação da categoria, já que exatamente no período que a gente aguardava que a empresa se pronunciasse sobre nossa proposta, eles foram cuidar dos salários deles e não deram uma resposta para os trabalhadores. Isso detonou a greve", explica Solange.

A assessoria da Infraero nega o corte de benefícios, mas confirma a oferta de reajuste de 6,4%. De acordo com o órgão, a Infraero avalia a proposta dos trabalhadores de 16%.

adblock ativo