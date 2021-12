Servidores aceitam proposta da prefeitura e encerram greve

Os servidores públicos municipais encerraram a greve, iniciada no dia 11 de junho, após aceitaram a proposta de reajuste salarial oferecida pela prefeitura de Salvador. A decisão foi confirmada durante a assembleia da categoria realizada na manhã desta sexta-feira, 19.

De acordo com a prefeitura, o reajuste ficou fixado, com base na recomposição da inflação, em 6,5% retroativo a maio. O auxílio-alimentação terá aumento equivalente à porcentagem do reajuste salarial. A proposta anterior era de 6,41% de forma escalonada, sendo a primeira parcela em 3,7%, retroativa a 1º de maio, e 2,71% a partir de dezembro.

Para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, o valor do reajuste foi de 13,9% retroativo a maio, passando o salário base de R$ 692,08 para R$ 788.

A prefeitura informa ainda que ficou acordada a criação de uma comissão para estudo de implantação da Gratificação de Regime Especial de Trabalho para a categoria dos guardas municipais e extensão da Gratificação de Emergência para os técnicos de enfermagem lotados nas urgências móveis e fixas, no percentual de 20%.

