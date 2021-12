Servidoras de unidade de parto normal são afastadas

Num momento emblemático de luta pela redução de cesarianas, que representam 80% dos partos da rede privada, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) pediu o afastamento de duas profissionais da coordenação do Centro de Partos Normais (CPN) da Mansão do Caminho, instituição filantrópica localizada em Pau da Lima.

A obstreta Marilena Pereira, 55 anos, e a enfermeira Suzana Montenegro, 57 anos, foram convocadas, na última quarta-feira, 28, a ocupar outros cargos direcionados pela secretaria.

A notícia do remanejamento mobilizou várias mulheres que se reuniram, na terça, 3, na Biblioteca Pública do Estado para lutar contra a saída das servidoras.

Uma nova reunião será realizada nesta quarta, 4, às 15h, na Casa Civil do Estado para que o pedido de reversão do afastamento seja levado ao governador Rui Costa.

Contatada, a Sesab não respondeu ao A TARDE até o fechamento da edição. A direção da Mansão do Caminho também não se pronunciou sobre o afastamento.

O CPN é pioneiro no Norte e Nordeste do país em parto humanizado e, apesar de estar em fase de consolidação, é referência na área. Inclusive serve de modelo para a implantação de outros centros no estado.

Marilena e Suzana estão há três anos na coordenação da instituição, por meio de um convênio entre a Sesab e a Mansão do Caminho.

Durante o período, cerca de 1.500 partos normais foram realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). "A nossa preocupação é que essa decisão provoque a descontinuidade do nosso trabalho", disse Marilena.

Mães

A informação da saída de Marilena e Suzana preocupou a gestante Natália Bianca, 30, que participou da reunião na terça. Grávida há oito meses, ela planeja fazer o parto na sede da Mansão do Caminho.

"Sei que elas têm um papel importante na equipe. A saída pode comprometer a qualidade do atendimento", opinou.

A mãe Brenda Sabrina Soares, 22, também fez questão de se reunir, na terça, para lutar pela permanência das servidoras. Para ela, o parto na Mansão do Caminho fez toda a diferença.

"Foi um momento ímpar. Elas conversaram comigo, fizeram massagem. Assim que o meu filho nasceu foi direto para o meu peito e passou três horas comigo. Foi maravilhoso", relatou.

Para a coordenadora do grupo Parto Humanizado de Salvador, Carolina Lube, 27, a saída das servidoras representa o retrocesso de um projeto em crescimento. "Eu acompanho o trabalho bonito feito na Mansão do Caminho e sei o quanto elas lutam por isso", afirmou.

