Servidor protesta contra o adiamento das negociações

Por conta do adiamento do prazo das negociações, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, servidores públicos federais protestaram na manhã desta terça-feira, na Avenida Sete de Setembro. Com cartazes e carros de som, representantes da categoria caminharam do Campo Grande até a Praça da Piedade. A reunião com os representantes das categorias ocorreria nesta semana, mas foi remarcada para o próximo dia 13. Amanhã, uma assembleia de avaliação do movimento ocorrerá na Faculdade de Arquitetura, às 9h.

O órgão, por meio da assessoria, informou que, como as reivindicações foram ouvidas, as reuniões internas estão sendo priorizadas para fechar as propostas que serão levadas na próxima negociação. O ato unificado também reuniu os professores e demais servidores da Universidade Federal da Bahia (Ufba), parados há 73 dias e 44, respectivamente.

Nesta quarta, 1º, os pró-reitores de Assistência Estudantil, de Extensão e de Graduação se reuniram com a representação estudantil. Os alunos ficaram de repassar o resultado da reunião para o restante do grupo (são cerca de 40 ocupando a Fapex) e amanhã divulgam se vão desocupar ou não.

A reitora Dora Leal disse que dois pontos da pauta (Busufba e RU) já estão sendo encaminhados pela universidade, mas que o processo é lentos por conta da greve. A reitora disse que na reunião com os estudantes no sábado, 28, já havia dito isso a eles.

A chefe da Ascom do Hupes, Suzi Moreno, afirmou que a instituição ainda não recebeu comunicado da Fapex sobre problemas no pagamento.

*Colaborou Juliana Brito

