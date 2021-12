Servidor municipal que usar bicicleta para ir trabalhar ganhará folga

O incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte urbano em Salvador ganhou reforço. O servidor público da Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação (Secis) que se deslocar de bicicleta de sua residência até o trabalho, durante 15 dias úteis por mês, terá abono mensal de um dia de serviço.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), divulgadas nesta quinta-feira, 9, para receber o benefício, o servidor terá que comprovar o seu deslocamento por meio de uma declaração. No documento, deverão constar os dias em que ele utilizou a bicicleta para ir ao trabalho, as assinaturas do beneficiado, além da confirmação do servidor encarregado para exercer a fiscalização do uso do transporte.

adblock ativo